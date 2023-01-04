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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 5 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

16:00 04.01.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 5 января 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,7274 белорусского рубля, 1 евро – 2,8943 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,8147 белорусского рубля, 100 гривен – 7,4212 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,9344 белорусского рубля.