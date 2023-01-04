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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ В СРЕДУ УКРЕПИЛСЯ К ЕВРО
14:25 04.01.2023
В среду, 4 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0186 BYN (+0,69%) до 2,7274 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,7088 BYN). Объем торгов составил 24 022 900BYN.
Курс евро снизился на 0,0138 (-0,47%) BYN до 2.8935 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,9073 BYN). Объем торгов: 1 929 970 BYN.
Российский рубль подешевел на 0,0095 (-0,25%) до 3.8147 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8242 BYN). Объем торгов составил 49 267 500 BYN.
Курс китайского юаня вырос на 0,0271 BYN (+0,69%) до 3.9344 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,9073 BYN). Объем торгов: 34 153 200 100 BYN.
Курс продажи доллара на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,729 и 2,77 белорусского рубля; евро между 2,86 и 2,92 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,8 и 3,85 белорусского рубля.
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