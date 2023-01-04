В среду, 4 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0186 BYN (+0,69%) до 2,7274 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,7088 BYN). Объем торгов составил 24 022 900BYN.

Курс евро снизился на 0,0138 (-0,47%) BYN до 2.8935 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,9073 BYN). Объем торгов: 1 929 970 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0095 (-0,25%) до 3.8147 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8242 BYN). Объем торгов составил 49 267 500 BYN.

Курс китайского юаня вырос на 0,0271 BYN (+0,69%) до 3.9344 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,9073 BYN). Объем торгов: 34 153 200 100 BYN.

Курс продажи доллара на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,729 и 2,77 белорусского рубля; евро между 2,86 и 2,92 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,8 и 3,85 белорусского рубля.