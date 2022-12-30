Во вторник, 3 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0276 BYN (-1,01%) до 2,7088 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,7364 BYN). Объем торгов составил 37 741 200 BYN.

Курс евро укрепился на 0,0283 (+0,98%) BYN до 2,9073 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,9073 BYN). Объем торгов: 191 880 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0407 (+1,08%) до 3,8242 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3.7835 BYN). Объем торгов составил 4 018 450 BYN.

Курс китайского юаня вырос на 0,0456 BYN (+1,18%) до 3,9073 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,8617 BYN). Объем торгов: 47 232 100 BYN.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,719 и 2,77 белорусского рубля; евро между 2,843 и 2,92 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,8 и 3,87 белорусского рубля.