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ТОРГИ ИНОСТРАННЫМИ ВАЛЮТАМИ 30 ДЕКАБРЯ ПРОВОДИТЬСЯ НЕ БУДУТ

09:12 30.12.2022 В целях завершения не позднее 30.12.2022 расчетов по сделкам, совершенным на торгах иностранными валютами в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», с учетом нерабочих дней в странах местонахождения банков-корреспондентов, торги иностранными валютами 30 декабря 2022 года проводиться не будут. Об этом сообщает пресс-служба биржи.