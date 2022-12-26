ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 30 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

16:01 29.12.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 29 декабря 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,7364 белорусского рубля, 1 евро – 2,9156 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7835 белорусского рубля, 100 гривен – 7,4457 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,8617 белорусского рубля.