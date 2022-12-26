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29.12.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР США И ЕВРО ПОДОРОЖАЛИ НА ТОРГАХ БВФБ В ЧЕТВЕРГ


14:44 29.12.2022

В четверг, 29 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0272 BYN (+1%) до 2,7364 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,7092 BYN). Объём торгов: 105 082 000 BYN.

Курс евро укрепился на 0,0283 (+0,98%) BYN до 2,9073 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,879 BYN). Объём торгов: 191 880 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0286 (-0,75%) до 3.7835 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8121 BYN). Объём торгов: 172 862 000 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0,01 BYN (+0,26%) до 3,8617 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,8717 BYN). Объём торгов: 29 980 300 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,74 и 2,77 белорусского рубля; евро между 2,858 и 2,92 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,8 и 3,87 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
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валюта курс
EUR 2.8295
USD 2.6636
RUB 3.8787
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Итоги торгов на БВФБ
на 26.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.8500 0
USD 2.6636 -0.0287
RUB 3.8787 +0.0101
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Курсы в банках
на 29.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8450 2.8580
USD 2.7250 2.7400
RUB 2.9000 3.8000
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Конвертация в банках
на 29.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0450 1.0500
EUR/RUB 75.0000 96.0000
USD/RUB 71.5000 92.0000
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