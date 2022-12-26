В четверг, 29 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0272 BYN (+1%) до 2,7364 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,7092 BYN). Объём торгов: 105 082 000 BYN.

Курс евро укрепился на 0,0283 (+0,98%) BYN до 2,9073 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,879 BYN). Объём торгов: 191 880 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0286 (-0,75%) до 3.7835 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8121 BYN). Объём торгов: 172 862 000 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0,01 BYN (+0,26%) до 3,8617 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,8717 BYN). Объём торгов: 29 980 300 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,74 и 2,77 белорусского рубля; евро между 2,858 и 2,92 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,8 и 3,87 белорусского рубля.