В среду, 28 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0274 BYN (+1,02%) до 2,7092 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6818 BYN). Объём торгов: 41 826 800 BYN.

Курс евро укрепился на 0,0235 (+0,82%) BYN до 2,879 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2.8555 BYN). Объём торгов: 201 530 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0385 (-1%) до 3,8121 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8506 BYN). Объём торгов: 95 320 100 BYN.

Курс китайского юаня вырос на 0,0415 BYN (+1,08%) до 3,8717 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,8302 BYN). Объём торгов: 56 315 500 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,715 и 2,75 белорусского рубля; евро между 2,85 и 2,9 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,83 и 3,92 белорусского рубля.