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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 28 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

16:53 27.12.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 28 декабря 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6818 белорусского рубля, 1 евро – 2.8576 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,8506 белорусского рубля, 100 гривен – 7,2616 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,8302 белорусского рубля.