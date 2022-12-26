Во вторник, 27 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0182 BYN (+0,68%) до 2,6818 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6636 BYN). Объем торгов составил 41 485 100 BYN.

Курс евро укрепился на 0,0055 (+0,19%) BYN до 2.8555 BYN за 1 евро. Объем торгов: 2 795 560 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0281 (-0,72%) до 3,8506 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8787 BYN). Объем торгов составил 121 023 000 BYN.

Курс китайского юаня вырос на 0,0364 BYN (+0,96%) до 3,8302 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,7938 BYN). Объем торгов: 81 022 600 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,685 и 2,75 белорусского рубля; евро между 2,824 и 2,9 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,86 и 3,92 белорусского рубля.