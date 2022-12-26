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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 27 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

16:46 26.12.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 27 декабря 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6636 белорусского рубля, 1 евро – 2,8500 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,8787 белорусского рубля, 100 гривен – 7,2123 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,7938 белорусского рубля.