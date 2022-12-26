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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 27 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА


16:46 26.12.2022

Национальный банк Республики Беларусь установил с 27 декабря 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6636 белорусского рубля, 1 евро – 2,8500 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,8787 белорусского рубля, 100 гривен – 7,2123 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,7938 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
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валюта курс
EUR 2.8565
USD 2.6923
RUB 3.8686
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на 26.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.8500 0
USD 2.6636 -0.0287
RUB 3.8787 +0.0101
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Курсы в банках
на 26.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8000 2.8270
USD 2.6500 2.6670
RUB 2.9000 3.9000
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Конвертация в банках
на 26.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0520 1.0640
EUR/RUB 71.8000 95.0000
USD/RUB 68.0000 90.0000
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