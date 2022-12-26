В понедельник, 26 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0287 BYN (-1,07%) до 2,6636 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах 2.6923 BYN). Объем торгов составил 39 706 500 BYN.

Курс евро упал на 0,0635 (-2,18%) BYN до 2,85 BYN за 1 евро. Объем торгов: 427 500 BYN.

Российский рубль окреп на 0,0101 (+0,28%) до 3,8787 BYN за 100 рублей (на пятничных торгах 3.8686 BYN). Объем торгов составил 65 891 600 BYN.

Курс китайского юаня упал на 0,0345 BYN (-0,9%) до 3,7938 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах 3.8283 BYN). Объем торгов: 48 431 900 BYN.

Курс продажи доллара на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,667 и 2,75 белорусского рубля; евро между 2,827 и 2,9 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,9 и 4,03 белорусского рубля.