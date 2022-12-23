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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 26 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

15:29 23.12.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 26 декабря 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6923 белорусского рубля, 1 евро – 2,8565 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,8686 белорусского рубля, 100 гривен – 7,2898 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,8283 белорусского рубля.