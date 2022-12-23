В пятницу, 23 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0447 BYN (-1,63%) до 2.6923 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,737 BYN). Объём торгов: 196 872 000 BYN.

Российский рубль окреп на 0,0701 (+1,85%) до 3.8686 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,7985 BYN). Объём торгов: 157 749 000 BYN.

Курс китайского юаня упал на 0,0835 BYN (-2,13%) до 3.8283 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,9118 BYN). Объём торгов: 70 685 600 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,69 и 2,77 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,88 и 3,99 белорусского рубля.