ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.12.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ В ЧЕТВЕРГ ТЕНДЕНЦИЯ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ: ДОЛЛАР, ЕВРО И ЮАНЬ ДОРОЖАЮТ, А РОСССИЙСКИЙ РУБЛЬ ПАДАЕТ


14:02 22.12.2022

В четверг, 22 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0445 BYN (+1,65%) до 2,737 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6925 BYN). Объём торгов: 34 956 600 BYN.

Курс евро подрос на 0,0481 BYN (+1,68%) до 2,9135 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,8654 BYN). Объём торгов: 399 150 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0396 (-0,77%) до 3,7985 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8281 BYN). Объём торгов: 58 256 700 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0535 BYN (+1,39%) до 3,9118 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,8583 BYN). Объём торгов: 74 878 800 BYN.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,753 и 2,78 белорусского рубля; евро между 2,913 и 2,965 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,81 и 3,86 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.12.2022
валюта курс
EUR 2.8289
USD 2.6595
RUB 3.8590
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9135 +0.0481
USD 2.7370 +0.0445
RUB 3.7985 -0.0296
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9300 2.9230
USD 2.7360 2.7530
RUB 3.0000 3.8100
подробнее

Конвертация в банках
на 22.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0570 1.0690
EUR/RUB 76.0000 95.0000
USD/RUB 71.5000 89.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте