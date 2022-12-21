В четверг, 22 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0445 BYN (+1,65%) до 2,737 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,6925 BYN). Объём торгов: 34 956 600 BYN.

Курс евро подрос на 0,0481 BYN (+1,68%) до 2,9135 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,8654 BYN). Объём торгов: 399 150 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0396 (-0,77%) до 3,7985 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,8281 BYN). Объём торгов: 58 256 700 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0535 BYN (+1,39%) до 3,9118 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,8583 BYN). Объём торгов: 74 878 800 BYN.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,753 и 2,78 белорусского рубля; евро между 2,913 и 2,965 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,81 и 3,86 белорусского рубля.