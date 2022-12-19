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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 20 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

16:42 19.12.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 20 декабря 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5921 белорусского рубля, 1 евро – 2,7536 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,9334 белорусского рубля, 100 гривен – 7,0531 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,6764 белорусского рубля.