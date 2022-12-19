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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 19 ДЕКАБРЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, ЕВРО И ЮАНЮ


13:46 19.12.2022

В понедельник, 19 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0378 BYN (+1,48%) до 2,5921 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах 2.5543 BYN). Объем торгов составил 31 471 200 BYN.

Курс евро подрос на 0,013 BYN (+0,48%) до 2,73 BYN за 1 евро (на пятничных торгах 2.717 BYN). Объем торгов: 81 900 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0218 (-0,55%) до 3,9334 BYN за 100 рублей (на пятничных торгах 3.9552 BYN). Объем торгов составил 111 553 000 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0182 BYN (+0,5%) до 3,6764 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах 3.6582 BYN). Объем торгов: 28 706 100 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,599 и 2,62 белорусского рубля; евро между 2,749 и 2,77 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,93 и 3,95 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 19.12.2022
валюта курс
EUR 2.7106
USD 2.5543
RUB 3.9552
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Итоги торгов на БВФБ
на 19.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7300 +0.013
USD 2.5921 +0.0378
RUB 3.9334 -0.0218
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7380 2.7600
USD 2.5940 2.5990
RUB 3.0000 3.9300
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Конвертация в банках
на 19.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0550 1.0650
EUR/RUB 70.0000 89.9000
USD/RUB 66.3000 84.4000
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