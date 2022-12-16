В пятницу, 16 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,008 BYN (+0,31%) до 2.5543 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,5463 BYN). Объем торгов составил 28 933 100 BYN.

Курс евро подрос на 0,0203 BYN (+0,75%) до 2.717 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,6967 BYN). Объем торгов: 10 338 100 BYN.

Российский рубль незначительно подешевел на 0,0002 (-0,01%) до 3.9552 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,9554 BYN). Объем торгов составил 108 211 000 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,007 BYN (+0,19%) до 3.6582 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,6512 BYN). Объем торгов: 25 507 100 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,562 и 2,568 белорусского рубля; евро между 2,72 и 2,74 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,96 и 3,99 белорусского рубля.