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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 15 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

16:45 14.12.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 15 декабря 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5061 белорусского рубля, 1 евро – 2,6728 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,9613 белорусского рубля, 100 гривен – 6,7858 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,6013 белорусского рубля.