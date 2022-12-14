В среду, 14 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0039 BYN (+0,16%) до 2,5061 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,5022 BYN). Объем торгов: 26 454 400 BYN.

Курс евро вырос на 0,0364 BYN (+1,37%) до 2,7 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,6636 BYN). Объем торгов: 75 600 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0023 (-0,06%) до 3,9613 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,9635 BYN). Объем торгов: 79 749 600 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0162 BYN (+0,45%) до 3,6013 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,5851 BYN). Объем торгов: 18 737 700 BYN.

Курс продажи доллара на 15:00 в белорусских банках колеблется между 2,514 и 2,53 белорусского рубля; евро между 2,665 и 2,67 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,97 и 3,98 белорусского рубля.