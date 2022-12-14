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14.12.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ В СРЕДУ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, ЕВРО И ЮАНЮ


15:24 14.12.2022

В среду, 14 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0039 BYN (+0,16%) до 2,5061 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,5022 BYN). Объем торгов: 26 454 400 BYN.

Курс евро вырос на 0,0364 BYN (+1,37%) до 2,7 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,6636 BYN). Объем торгов: 75 600 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0023 (-0,06%) до 3,9613 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,9635 BYN). Объем торгов: 79 749 600 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0162 BYN (+0,45%) до 3,6013 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,5851 BYN). Объем торгов: 18 737 700 BYN.

Курс продажи доллара на 15:00 в белорусских банках колеблется между 2,514 и 2,53 белорусского рубля; евро между 2,665 и 2,67 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,97 и 3,98 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 14.12.2022
валюта курс
EUR 2.6376
USD 2.5022
RUB 3.9635
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7000 +0.0364
USD 2.5061 +0.0039
RUB 3.9613 -0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6300 2.6550
USD 2.5060 2.5200
RUB 3.0000 3.9700
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Конвертация в банках
на 14.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0530 1.0650
EUR/RUB 66.0000 88.0000
USD/RUB 63.3000 83.0000
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