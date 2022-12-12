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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 14 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

15:47 13.12.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 14 декабря 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5022 белорусского рубля, 1 евро – 2,6376 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,9635 белорусского рубля, 100 гривен – 6,8074 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,5851 белорусского рубля.