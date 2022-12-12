Во вторник, 13 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0179 BYN (+0,72%) до 2,5022 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,4843 BYN). Объем торгов составил 25 449 000 BYN.

Курс евро вырос на 0,0489 BYN (+1,87%) до 2,6636 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,6147 BYN). Объем торгов: 332 952 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0024 (+0,06%) до 3,9635 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,9611 BYN). Объем торгов составил 112 302 000 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0276 BYN (+0,78%) до 3,5851 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,5575 BYN). Объем торгов: 32 269 500 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,508 и 2,525 белорусского рубля; евро между 2,639 и 2,66 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,965 и 3,98 белорусского рубля.