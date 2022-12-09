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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 13 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

15:43 12.12.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 13 декабря 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4843 белорусского рубля, 1 евро – 2,6232 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,9611 белорусского рубля, 100 гривен – 6,7262 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,5575 белорусского рубля.