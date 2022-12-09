В понедельник, 12 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0124 BYN (+0,5%) до 2,4843 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах 2.4719 BYN). Объем торгов составил 25 449 000 BYN.

Курс евро вырос на 0,0225 BYN (+0,87%) до 2,6147 BYN за 1 евро (на пятничных торгах 2.5922 BYN). Объем торгов: 292 844 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0008 (-0,02%) до 3,9611 BYN за 100 рублей (на пятничных торгах 3.9619 BYN). Объем торгов составил 81 348 300 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0085 BYN (+0,24%) до 3,5575 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах 3.549 BYN). Объем торгов: 6 831 460 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,49 и 2,5 белорусского рубля; евро между 2,61 и 2,63 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,95 и 3,98 белорусского рубля.