ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.12.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР И ЕВРО НА ТОРГАХ БВФБ 12 ДЕКАБРЯ ВЫРОСЛИ, РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ


14:12 12.12.2022

В понедельник, 12 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0124 BYN (+0,5%) до 2,4843 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах 2.4719 BYN). Объем торгов составил 25 449 000 BYN.

Курс евро вырос на 0,0225 BYN (+0,87%) до 2,6147 BYN за 1 евро (на пятничных торгах 2.5922 BYN). Объем торгов: 292 844 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0008 (-0,02%) до 3,9611 BYN за 100 рублей (на пятничных торгах 3.9619 BYN). Объем торгов составил 81 348 300 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0085 BYN (+0,24%) до 3,5575 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах 3.549 BYN). Объем торгов: 6 831 460 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,49 и 2,5 белорусского рубля; евро между 2,61 и 2,63 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,95 и 3,98 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.12.2022
валюта курс
EUR 2.5922
USD 2.4719
RUB 3.9619
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5922 +0.0013
USD 2.4719 -0.0059
RUB 3.9619 +0.0115
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6000 2.6200
USD 2.4820 2.4900
RUB 3.0000 3.9650
подробнее

Конвертация в банках
на 12.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0450 1.0560
EUR/RUB 65.6000 85.0000
USD/RUB 62.5000 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте