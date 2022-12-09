В связи с исключением евро из корзины иностранных валют с 12 декабря 2022 года с целью снижения расчетных рисков изменяется порядок проведения расчетов в евро по итогам торгов в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БВФБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, расчеты в евро с участниками торгов (за исключением банков, НКФО, иных финансовых организаций) будут осуществляться либо через их расчетные счета, открытые в ОАО «АСБ Беларусбанк», либо с перечислением из других банков Беларуси в пользу БВФБ через корреспондентский счет ОАО «АСБ Беларусбанк», открытый в Евразийском банке развития, Алматы (EABRKZKA).

Расчеты в евро с участниками торгов (банки, НКФО, иные финансовые организации) будут осуществляться через корреспондентский счет ОАО «АСБ Беларусбанк», открытый в Евразийском банке развития, Алматы (EABRKZKA).

Участники торгов (банки, НКФО и другие финансовые организации) с 12 декабря 2022 года переводятся на режим предварительного обеспечения обязательств в евро с коэффициентом обеспечения равным 1 (100%).