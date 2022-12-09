ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 12 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

16:10 09.12.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 12 декабря 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4719 белорусского рубля, 1 евро – 2,5922 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,9619 белорусского рубля, 100 гривен – 6,7272 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,5490 белорусского рубля.