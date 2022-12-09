В пятницу, 9 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0059 BYN (-0,24%) до 2,4719 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2.47784 BYN). Объем торгов составил 67 892 300 BYN.

Курс евро вырос на 0,0013 BYN (+0,05%) до 2.5922 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2.5909 BYN). Объем торгов: 29 815 300 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0115 (+0,29%) до 3.9619 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3.9504 BYN). Объем торгов составил 98 606 100 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,038 BYN (+0,11%) до 3.549 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3.5452 BYN). Объем торгов: 18 729 100 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,477 и 2,495 белорусского рубля; евро между 2,604 и 2,63 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,96 и 3,99 белорусского рубля.