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МИНФИН БЕЛАРУСИ РАЗМЕСТИЛ ОБЛИГАЦИИ НА 5 МЛРД РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ


10:41 09.12.2022

Министерство финансов 8 декабря 2022 г. в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в полном объеме разместило 293-й выпуск государственных облигаций, номинированных в российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, по результатам размещения удовлетворено 6 заявок, поданных юридическими лицами резидентами и нерезидентами Беларуси, на общую сумму 5 млрд российских рублей.

Дата погашения облигаций – 12 декабря 2025 г., ставка процентного дохода – 12,5% годовых.
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