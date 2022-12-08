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МИНФИН БЕЛАРУСИ РАЗМЕСТИЛ ОБЛИГАЦИИ НА 5 МЛРД РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ

10:41 09.12.2022 Министерство финансов 8 декабря 2022 г. в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в полном объеме разместило 293-й выпуск государственных облигаций, номинированных в российских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, по результатам размещения удовлетворено 6 заявок, поданных юридическими лицами резидентами и нерезидентами Беларуси, на общую сумму 5 млрд российских рублей. Дата погашения облигаций – 12 декабря 2025 г., ставка процентного дохода – 12,5% годовых.