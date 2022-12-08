ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 9 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

16:36 08.12.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 9 декабря 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4778 белорусского рубля, 1 евро – 2,5909 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,9504 белорусского рубля, 100 гривен – 6,7092 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,5452 белорусского рубля.