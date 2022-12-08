В среду, 8 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0046 BYN (-0,19%) до 2,4778 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,4824 BYN). Объем торгов составил 62 300 500 BYN.

Курс евро остался практически без изменений (+0,0001 BYN (0%)) на уровне 2.5909 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,5908 BYN). Объем торгов: 12 472 800 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0131 (+0,33%) до 3.9504 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,9373 BYN). Объем торгов составил 121 975 000 BYN.

Курс китайского юаня опустился на 0,0031 BYN (-0,09%) до 3.5452 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,5483 BYN). Объем торгов: 16 042 300 BYN.

Курс продажи доллара на 15:10 в белорусских банках колеблется между 2,479 и 2,495 белорусского рубля; евро между 2,599 и 2,61 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,95 и 3,97 белорусского рубля.