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08.12.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ В ЧЕТВЕРГ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


15:34 08.12.2022

В среду, 8 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0046 BYN (-0,19%) до 2,4778 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,4824 BYN). Объем торгов составил 62 300 500 BYN.

Курс евро остался практически без изменений (+0,0001 BYN (0%)) на уровне 2.5909 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,5908 BYN). Объем торгов: 12 472 800 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0131 (+0,33%) до 3.9504 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,9373 BYN). Объем торгов составил 121 975 000 BYN.

Курс китайского юаня опустился на 0,0031 BYN (-0,09%) до 3.5452 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,5483 BYN). Объем торгов: 16 042 300 BYN.

Курс продажи доллара на 15:10 в белорусских банках колеблется между 2,479 и 2,495 белорусского рубля; евро между 2,599 и 2,61 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,95 и 3,97 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 08.12.2022
валюта курс
EUR 2.5908
USD 2.4824
RUB 3.9373
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5909 +0.0001
USD 2.4778 -0.0046
RUB 3.9504 +0.0131
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5820 2.5990
USD 2.4750 2.4800
RUB 3.0000 3.9500
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Конвертация в банках
на 08.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0420 1.0510
EUR/RUB 65.0000 85.0000
USD/RUB 62.7000 81.5000
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