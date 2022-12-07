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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 8 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

16:31 07.12.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 8 декабря 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4824 белорусского рубля, 1 евро – 2,5908 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,9373 белорусского рубля, 100 гривен – 6,7216 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,5483 белорусского рубля.