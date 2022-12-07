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07.12.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 7 ДЕКАБРЯ СНИЗИЛСЯ КО ВСЕМ ОСНОВНЫМ ВАЛЮТАМ


15:36 07.12.2022

В среду, 7 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0063 BYN (+0,25%) до 2,4824 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,4761 BYN). Объем торгов: 50 210 900 BYN.

Курс евро вырос на 0,0096 BYN (+0,37%) до 2,5908 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,5812 BYN). Объем торгов: 24 898 000 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0027 (+0,07%) до 3,9373 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,9346 BYN). Объем торгов: 100 655 000 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0166 BYN (+0,47%) до 3,5483 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,5317 BYN). Объем торгов: 18 085 400 BYN.

Курс продажи доллара на 15:20 в белорусских банках колеблется между 2,487 и 2,495 белорусского рубля; евро между 2,599 и 2,61 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,938 и 3,94 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 07.12.2022
валюта курс
EUR 2.5812
USD 2.4761
RUB 3.9346
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5908 +0.0096
USD 2.4824 +0.0063
RUB 3.9373 +0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5870 2.5990
USD 2.4810 2.4880
RUB 3.0000 3.9380
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Конвертация в банках
на 07.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0420 1.0500
EUR/RUB 65.5000 84.9000
USD/RUB 62.8000 81.0000
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