В среду, 7 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0063 BYN (+0,25%) до 2,4824 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,4761 BYN). Объем торгов: 50 210 900 BYN.

Курс евро вырос на 0,0096 BYN (+0,37%) до 2,5908 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,5812 BYN). Объем торгов: 24 898 000 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0027 (+0,07%) до 3,9373 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,9346 BYN). Объем торгов: 100 655 000 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0166 BYN (+0,47%) до 3,5483 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,5317 BYN). Объем торгов: 18 085 400 BYN.

Курс продажи доллара на 15:20 в белорусских банках колеблется между 2,487 и 2,495 белорусского рубля; евро между 2,599 и 2,61 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,938 и 3,94 белорусского рубля.