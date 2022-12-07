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МИНФИН БЕЛАРУСИ С 8 ДЕКАБРЯ НАЧНЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСОБЛИГАЦИЙ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

14:57 07.12.2022 Министерство финансов Беларуси разместит в системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» долгосрочные валютные облигации на сумму 5 млрд российских рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, размещения государственных именных облигаций будет произведено с 8 по 29 декабря 2022 г. в целях реализации механизмов финансирования «зеленых» проектов в рамках Концепции государственных «зеленых» облигаций Республики Беларусь. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 российских рублей. Срок обращения – 1100 дней. Дата погашения облигаций – 12 декабря 2025 г. Облигации будут реализовываться путем открытой продажи без проведения аукциона. Выплата процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций 12 июня и 12 декабря, начиная с 2023 года. Выплата процентного дохода по последнему процентному периоду осуществляется в дату погашения облигаций.