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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 7 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

15:38 06.12.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 7 декабря 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4761 белорусского рубля, 1 евро – 2,5812 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,9346 белорусского рубля, 100 гривен – 6,7044 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,5317 белорусского рубля.