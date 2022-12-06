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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ ВО ВТОРНИК СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, ЕВРО И ЮАНЮ


14:00 06.12.2022

Во вторник, 6 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0229 BYN (+0,93%) до 2,4761 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,4532 BYN). Объем торгов составил 63 055 600 BYN.

Курс евро вырос на 0,0139 BYN (+0,54%) до 2,5812 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,5673 BYN). Объем торгов: 41 991 400 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0145 (-0,37%) до 3,9346 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,9491 BYN). Объем торгов составил 111 320 000 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0078 BYN (+0,22%) до 3,5317 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,5239 BYN). Объем торгов: 31 161 200 BYN.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,48 и 2,495 белорусского рубля; евро между 2,59 и 2,61 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3 и 3 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 07.12.2022
валюта курс
EUR 2.5812
USD 2.4761
RUB 3.9346
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5812 +0.0139
USD 2.4761 +0.0229
RUB 3.9346 -0.0145
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5740 2.5880
USD 2.4700 2.4800
RUB 3.0000 3.9500
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Конвертация в банках
на 06.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0400 1.0500
EUR/RUB 66.0000 84.5000
USD/RUB 62.5000 80.5000
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