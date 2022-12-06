Во вторник, 6 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0229 BYN (+0,93%) до 2,4761 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,4532 BYN). Объем торгов составил 63 055 600 BYN.

Курс евро вырос на 0,0139 BYN (+0,54%) до 2,5812 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,5673 BYN). Объем торгов: 41 991 400 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0145 (-0,37%) до 3,9346 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,9491 BYN). Объем торгов составил 111 320 000 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0078 BYN (+0,22%) до 3,5317 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,5239 BYN). Объем торгов: 31 161 200 BYN.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,48 и 2,495 белорусского рубля; евро между 2,59 и 2,61 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3 и 3 белорусского рубля.