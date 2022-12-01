ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.12.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ В ПЯТНИЦУ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, ЕВРО И ЮАНЮ


14:07 02.12.2022

В пятницу, 2 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0011 BYN (+0,05%) до 2,4466 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,4336 BYN). Объем торгов составил 73 223 700 BYN.

Курс евро вырос на 0,0371 BYN (+1,48%) до 2,5513 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,5142 BYN). Объем торгов: 40 418 000 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0208 (-0,52%) до 3,9633 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,9841 BYN). Объем торгов составил 250 533 000 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0396 BYN (+1,15%) до 3.473 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3.4334 BYN). Объем торгов: 21 526 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,454 и 2,46 белорусского рубля; евро между 2,555 и 2,575 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,98 и 3,99 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.12.2022
валюта курс
EUR 2.5142
USD 2.4336
RUB 3.9841
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5142 +0.0114
USD 2.4336 +0.0011
RUB 3.9841 -0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5370 2.5600
USD 2.4450 2.4550
RUB 3.0000 3.9800
подробнее

Конвертация в банках
на 02.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0370 1.0480
EUR/RUB 64.0000 82.0000
USD/RUB 61.2000 79.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте