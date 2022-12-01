В пятницу, 2 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0011 BYN (+0,05%) до 2,4466 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,4336 BYN). Объем торгов составил 73 223 700 BYN.

Курс евро вырос на 0,0371 BYN (+1,48%) до 2,5513 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,5142 BYN). Объем торгов: 40 418 000 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0208 (-0,52%) до 3,9633 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,9841 BYN). Объем торгов составил 250 533 000 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0396 BYN (+1,15%) до 3.473 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3.4334 BYN). Объем торгов: 21 526 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,454 и 2,46 белорусского рубля; евро между 2,555 и 2,575 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,98 и 3,99 белорусского рубля.