ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.12.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ В ЧЕТВЕРГ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, ЕВРО И ЮАНЮ


14:09 01.12.2022

В четверг, 1 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0011 BYN (+0,05%) до 2,4336 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,4325 BYN). Объем торгов составил 55 836 600 BYN.

Курс евро вырос на 0,0114 BYN (+0,46%) до 2,5142 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,5028 BYN). Объем торгов: 38 733 300 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0021 (-0,05%) до 3,9841 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,9862 BYN). Объем торгов составил 99 950 800 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0312 BYN (+0,92%) до 3.4334 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,4022 BYN). Объем торгов: 17 888 100 BYN.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,435 и 2,445 белорусского рубля; евро между 2,509 и 2,55 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,99 и 4,01 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2022
валюта курс
EUR 2.5028
USD 2.4325
RUB 3.9862
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5142 +0.0114
USD 2.4336 +0.0011
RUB 3.9841 -0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5110 2.5240
USD 2.4320 2.4350
RUB 3.0000 3.9850
подробнее

Конвертация в банках
на 01.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0290 1.0390
EUR/RUB 63.0000 78.0000
USD/RUB 61.0000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте