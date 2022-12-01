В четверг, 1 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0011 BYN (+0,05%) до 2,4336 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,4325 BYN). Объем торгов составил 55 836 600 BYN.

Курс евро вырос на 0,0114 BYN (+0,46%) до 2,5142 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,5028 BYN). Объем торгов: 38 733 300 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0021 (-0,05%) до 3,9841 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,9862 BYN). Объем торгов составил 99 950 800 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0312 BYN (+0,92%) до 3.4334 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,4022 BYN). Объем торгов: 17 888 100 BYN.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,435 и 2,445 белорусского рубля; евро между 2,509 и 2,55 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,99 и 4,01 белорусского рубля.