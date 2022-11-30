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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ В СРЕДУ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:10 30.11.2022
В среду, 30 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0024 BYN (-0,1%) до 2,4325 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,4349 BYN). Объем торгов составил 99 074 700 BYN.
Курс евро подешевел на 0,0055 BYN (-0,22%) до 2,5028 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,5083 BYN). Объем торгов: 33 639 600 BYN.
Российский рубль подорожал на 0,0093 (+0,23%) до 3,9862 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,9769 BYN). Объем торгов составил 175 833 000 BYN.
Курс китайского юаня поднялся на 0,0118 BYN (+0,35%) до 3,4022 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,3904 BYN). Объем торгов: 34 830 600 BYN.
Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,435 и 2,445 белорусского рубля; евро между 2,509 и 2,55 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,99 и 4,01 белорусского рубля.
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