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30.11.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ В СРЕДУ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:10 30.11.2022

В среду, 30 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0024 BYN (-0,1%) до 2,4325 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,4349 BYN). Объем торгов составил 99 074 700 BYN.

Курс евро подешевел на 0,0055 BYN (-0,22%) до 2,5028 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,5083 BYN). Объем торгов: 33 639 600 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0093 (+0,23%) до 3,9862 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,9769 BYN). Объем торгов составил 175 833 000 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0118 BYN (+0,35%) до 3,4022 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,3904 BYN). Объем торгов: 34 830 600 BYN.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,435 и 2,445 белорусского рубля; евро между 2,509 и 2,55 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,99 и 4,01 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 30.11.2022
валюта курс
EUR 2.5083
USD 2.4349
RUB 3.9769
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5028 -0.0055
USD 2.4325 -0.0024
RUB 3.9862 +0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5000 2.5090
USD 2.4300 2.4350
RUB 3.0000 3.9900
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Конвертация в банках
на 30.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0260 1.0350
EUR/RUB 63.0000 78.0000
USD/RUB 60.8000 77.0000
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