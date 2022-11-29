Во вторник, 29 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0145 BYN (+0,6%) до BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,4204 BYN). Объем торгов составил 68 796 400 BYN.

Курс евро вырос на 0,0098 BYN (+0,36%) до BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,4985 BYN). Объем торгов: 24 967 000 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0133 (-0,33%) до BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,9902 BYN). Объем торгов составил 68 598 200 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0304 BYN (+0,9%) до BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3.36 BYN). Объем торгов: 5 638 370 BYN.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,425 и 2,445 белорусского рубля; евро между 2,51 и 2,52 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,985 и 4,02 белорусского рубля.