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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ ВО ВТОРНИК ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ, ЕВРО И ЮАНЮ
13:44 29.11.2022
Во вторник, 29 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0145 BYN (+0,6%) до BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,4204 BYN). Объем торгов составил 68 796 400 BYN.
Курс евро вырос на 0,0098 BYN (+0,36%) до BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,4985 BYN). Объем торгов: 24 967 000 BYN.
Российский рубль подешевел на 0,0133 (-0,33%) до BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,9902 BYN). Объем торгов составил 68 598 200 BYN.
Курс китайского юаня поднялся на 0,0304 BYN (+0,9%) до BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3.36 BYN). Объем торгов: 5 638 370 BYN.
Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,425 и 2,445 белорусского рубля; евро между 2,51 и 2,52 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,985 и 4,02 белорусского рубля.
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