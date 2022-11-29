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29.11.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ ВО ВТОРНИК ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ, ЕВРО И ЮАНЮ


13:44 29.11.2022

Во вторник, 29 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0145 BYN (+0,6%) до BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,4204 BYN). Объем торгов составил 68 796 400 BYN.

Курс евро вырос на 0,0098 BYN (+0,36%) до BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,4985 BYN). Объем торгов: 24 967 000 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0133 (-0,33%) до BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,9902 BYN). Объем торгов составил 68 598 200 BYN.

Курс китайского юаня поднялся на 0,0304 BYN (+0,9%) до BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3.36 BYN). Объем торгов: 5 638 370 BYN.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,425 и 2,445 белорусского рубля; евро между 2,51 и 2,52 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,985 и 4,02 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 29.11.2022
валюта курс
EUR 2.4985
USD 2.4204
RUB 3.9902
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5083 +0.0098
USD 2.4349 +0.0145
RUB 3.9769 -0.0133
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5080 2.5170
USD 2.4310 2.4370
RUB 3.0000 3.9850
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Конвертация в банках
на 29.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0300 1.0360
EUR/RUB 63.5000 78.0000
USD/RUB 61.2000 77.0000
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