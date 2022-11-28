ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 29 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

15:52 28.11.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 29 ноября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4204 белорусского рубля, 1 евро – 2,4985 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,9902 белорусского рубля, 100 гривен – 6,5533 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,3600 белорусского рубля.