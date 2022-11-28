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28.11.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 29 НОЯБРЯ 2022 ГОДА


15:52 28.11.2022

Национальный банк Республики Беларусь установил с 29 ноября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4204 белорусского рубля, 1 евро – 2,4985 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,9902 белорусского рубля, 100 гривен – 6,5533 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,3600 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 28.11.2022
валюта курс
EUR 2.4939
USD 2.4161
RUB 3.9936
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Итоги торгов на БВФБ
на 28.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4985 +0.0046
USD 2.4204 +0.0043
RUB 3.9902 -0.0034
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Курсы в банках
на 28.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5000 2.5100
USD 2.4170 2.4240
RUB 3.0000 3.9900
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Конвертация в банках
на 28.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0310 1.0400
EUR/RUB 62.5000 78.0000
USD/RUB 60.7000 77.0000
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