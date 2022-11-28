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28.11.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 28 НОЯБРЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:55 28.11.2022

В понедельник, 28 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0043 BYN (+0,18%) до 2,4204 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах 2,4161 BYN). Объем торгов составил 68 796 400 BYN.

Курс евро вырос на 0,0046 BYN (+0,18%) до 2,4985 BYN за 1 евро (на пятничных торгах 2,4939 BYN). Объем торгов: 24 967 000 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0034 (-0,009%) до 3,9902 BYN за 100 рублей (на пятничных торгах 3,9936 BYN). Объем торгов составил 68 598 200 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0,0094 BYN (-0,28%) до 3.36 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах 3.3694 BYN). Объем торгов: 5 638 370 BYN.

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,425 и 2,445 белорусского рубля; евро между 2,51 и 2,52 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,99 и 4 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 28.11.2022
валюта курс
EUR 2.4939
USD 2.4161
RUB 3.9936
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4985 +0.0046
USD 2.4204 +0.0043
RUB 3.9902 -0.0034
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5000 2.5100
USD 2.4170 2.4240
RUB 3.0000 3.9900
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Конвертация в банках
на 28.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0310 1.0400
EUR/RUB 62.5000 78.0000
USD/RUB 60.7000 77.0000
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