ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 28 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

15:47 25.11.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 28 ноября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4161 белорусского рубля, 1 евро – 2,4939 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,9936 белорусского рубля, 100 гривен – 6,5420 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,3694 белорусского рубля.