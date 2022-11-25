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25.11.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ В ПЯТНИЦУ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:51 25.11.2022

В пятницу, 25 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,001 BYN (+0,04%) до 2,4161 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,4151 BYN). Объем торгов составил 20 503 000 BYN.

Курс евро вырос на 0,002 BYN (+0,08%) до 2,4939 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,4919 BYN). Объем торгов: 33 213 100 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,001 (-0,03%) до 3,9936 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,9946 BYN). Объем торгов составил 95 486 800 BYN.

Курс китайского юаня незначительно снизился на 0,0053 BYN (-0,16%) до 3.3694 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,3747 BYN). Объем торгов: 5 596 530 BYN.

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,42 и 2,445 белорусского рубля; евро между 2,5 и 2,52 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,99 и 4 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 25.11.2022
валюта курс
EUR 2.4919
USD 2.4151
RUB 3.9946
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Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4939 +0.002
USD 2.4161 +0.001
RUB 3.9936 -0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4950 2.5000
USD 2.4150 2.4200
RUB 3.0000 3.9950
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Конвертация в банках
на 25.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0300 1.0360
EUR/RUB 62.5000 78.0000
USD/RUB 60.5000 77.0000
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