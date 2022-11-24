ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 25 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

15:26 24.11.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 25 ноября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4151 белорусского рубля, 1 евро – 2,4919 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,9946 белорусского рубля, 100 гривен – 6,5714 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,3747 белорусского рубля.