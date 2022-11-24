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24.11.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ В ЧЕТВЕРГ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, НО ОСЛАБ К ЕВРО


14:40 24.11.2022

В четверг, 24 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0024 BYN (-0,1%) до 2,4151 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,4175 BYN). Объем торгов составил 33 311 800 BYN.

Курс евро вырос на 0,0224 BYN (+0,01%) до 2,4919 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,4695 BYN). Объем торгов: 22 235 400 BYN.

Российский рубль также поднялся на 0,0022 (+0,06%) до 3,9946 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,9924 BYN). Объем торгов составил 90 674 600 BYN.

Китайский юань незначительно подорожал на 0,0006 BYN (+0,02%) до 3,3747 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,3741 BYN). Объем торгов: 12 151 100 BYN.

Курс продажи доллара на 14:20 в белорусских банках колеблется между 2,42 и 2,445 белорусского рубля; евро между 2,498 и 2,52 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,99 и 4 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 24.11.2022
валюта курс
EUR 2.4695
USD 2.4175
RUB 3.9924
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Итоги торгов на БВФБ
на 24.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4919 +0.0224
USD 2.4151 -0.0024
RUB 3.9946 +0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4860 2.4980
USD 2.4140 2.4200
RUB 3.0000 3.9900
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Конвертация в банках
на 24.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0270 1.0370
EUR/RUB 62.8000 78.0000
USD/RUB 60.6000 77.0000
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