ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 24 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

15:10 23.11.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 24 ноября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4175 белорусского рубля, 1 евро – 2,4695 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,9924 белорусского рубля, 100 гривен – 6,5458 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,3741 белорусского рубля.