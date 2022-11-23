В среду, 23 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0025 BYN (-0,1%) до 2,4175 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,4200 BYN). Объем торгов составил 74 808 200 BYN.

Курс евро опустился на 0,0002 BYN (-0,01%) до 2,4695 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,4697 BYN). Объем торгов: 38 736 700 BYN.

Российский рубль поднялся на 0,0082 (+0,21%) до 3,9924 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,9844 BYN). Объем торгов составил 78 765 000 BYN.

Китайский юань незначительно подешевел на 0,0035 BYN (-0,1%) до 3,3741 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,3776 BYN). Объем торгов: 15 875 400 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,422 и 2,445 белорусского рубля; евро между 2,479 и 2,52 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,99 и 4 белорусского рубля.