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23.11.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ В СРЕДУ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:21 23.11.2022

В среду, 23 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0025 BYN (-0,1%) до 2,4175 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,4200 BYN). Объем торгов составил 74 808 200 BYN.

Курс евро опустился на 0,0002 BYN (-0,01%) до 2,4695 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,4697 BYN). Объем торгов: 38 736 700 BYN.

Российский рубль поднялся на 0,0082 (+0,21%) до 3,9924 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,9844 BYN). Объем торгов составил 78 765 000 BYN.

Китайский юань незначительно подешевел на 0,0035 BYN (-0,1%) до 3,3741 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,3776 BYN). Объем торгов: 15 875 400 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,422 и 2,445 белорусского рубля; евро между 2,479 и 2,52 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,99 и 4 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 23.11.2022
валюта курс
EUR 2.4697
USD 2.4200
RUB 3.9842
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4695 -0.0002
USD 2.4175 -0.0025
RUB 3.9924 +0.0082
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4700 2.4790
USD 2.4170 2.4230
RUB 3.0000 3.9900
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Конвертация в банках
на 23.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0200 1.0280
EUR/RUB 62.2000 78.0000
USD/RUB 60.6000 77.0000
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