ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 23 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

15:43 22.11.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 22 ноября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4200 белорусского рубля, 1 евро – 2.4697 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,9842 белорусского рубля, 100 гривен – 6,5526 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 3,3776 белорусского рубля.