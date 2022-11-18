В пятницу, 18 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0057 BYN (+0,24%) до 2,4077 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,4134 BYN). Объем торгов составил: 49 587 400 BYN.

В свою очередь курс евро вырос на 0,0078 BYN (+0,31%) до 2,4762 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,484 BYN). Объем торгов: 46 176 600 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0064 (+0,16%) до 3,9844 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,9908 BYN). Объем торгов составил 168 518 000 BYN.

Китайский юань также незначительно приподнялся на 0,0007 BYN (+0,02%) до 3,3775 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,3782 BYN). Объем торгов: 11 642 200 BYN.

Курс продажи доллара на 14:20 в белорусских банках колеблется между 2,419 и 2,423 белорусского рубля; евро между 2,484 и 2,515 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,985 и 4,02 белорусского рубля.