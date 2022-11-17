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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 18 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

14:55 17.11.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 18 ноября 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4134 белорусского рубля, 1 евро – 2,4840 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,9908 белорусского рубля, 100 гривен – 6,5377 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 3,3782 белорусского рубля.