В четверг, 17 ноября, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0032 BYN (-0,13%) до 2,4134 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,4172 BYN). Объем торгов составил 31 547 400 BYN.

В свою очередь курс евро вырос на 0,007 BYN (+0,28%) до 2,484 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах 2,477 BYN). Объем торгов: 33 010 000 BYN.

Российский рубль ослаб на 0,006 (-0,15%) до 3,9908 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,9968 BYN). Объем торгов составил 132 572 000 BYN.

Китайский юань также стал слабее на 0,0267 BYN (-0,78%) до 3,3782 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 3,4049 BYN). Объем торгов: 15 485 800 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,424 и 2,44 белорусского рубля; евро между 2,489 и 2,51 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,995 и 4,02 белорусского рубля.